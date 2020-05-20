Лань Яша из зеленоградского лесопарка сбросил рога

В Крюковском лесопарке Зеленограда самец европейской лани Яша сбросил рога. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Животное обитает в вольерном комплексе "Дом лани". Ежегодно самец сбрасывает свои рога весной – в начале мая. Сброс рогов – это естественный процесс, однако происходит он неравномерно, отмечают специалисты.

"Сначала Яша сбросил один рог, а через сутки – второй. Прежде чем сбросить рога, самец активно терся о деревья. Сбрасывание рогов – это обычный, но не очень приятный для ланей процесс. Поэтому самец Яша сейчас не в лучшем настроении, немного апатичный и не столь активен, как обычно", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Мосприроды планируют сделать небольшой мини-фильм о самце. Он появится в социальных сетях учреждения и на сайте 20 мая. Запись сохранится, поэтому насладиться просмотром можно будет и в другой день.

Вольерный комплекс "Дом лани" открылся по просьбе местных жителей в 2015 году. Его площадь составляет 1,2 гектара. На территории устроен аптекарский огород лекарственных и ароматических растений, а также оборудована интерактивная площадка.

