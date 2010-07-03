Назван лучший классный руководитель столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лучшим классным руководителем столицы стал руководитель 6-го класса школы № 939 Денис Мохонько, сообщает Агентство "Москва".

Итоги городского конкурса педагогического мастерства "Самый классный классный – 2019" подвели на торжественной церемонии 19 марта. Диплом первой степени присудили Денису Мохонько, обладательницей диплома второй степени стала классный руководитель 3-го курса колледжа малого бизнеса № 4 Юлия Головина. Диплом третьей степени вручили классному руководителю 7-го класса школы имени Боровика Екатерине Костыненко.

Число участников конкурса превысило 500 человек. На первом этапе они представляли авторские эссе и ролики. На втором участники прошли олимпиаду "Классный руководитель в современной московской школе" и готовили с учениками своих классов "Воспитательный проект".

В финале они проводили классный час с независимой группой учеников, участвовали в импровизационных заданиях, а их ученики представляли своих классных руководителей в визитках "Мой классный самый классный". Конкурс проводится Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций совместно с Городским психолого-педагогическим центром.