В домах реновации будет гораздо больше нежилых помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В построенных по программе реновации жилфонда Москвы домах будет в четыре раза больше площадей для малого бизнеса. Так заявил департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина, сообщает Агентство "Москва".

"В жилых домах, которые будут построены по программе реновации до 2021 года, количество нежилых помещений, предназначенных для нужд малого бизнеса, будет в четыре раза больше, чем в старых домах, которые предполагается снести", – передал Левкин.

Во включенных в программу реновации многоквартирных домах (их 5172) существует около 7300 нежилых помещений общей площадью чуть более миллиона квадратных метров. Площадь нежилых помещений позволит обеспечить гарантии собственникам и арендаторам нежилых помещений, а также будет способствовать развитию предпринимательства.

Глава департамента градостроительной политики добавил, что в проектах строящихся домов заложены нежилые помещения на первых этажах. Там будут размещаться магазины стрит-ретейла, компании сервисных услуг, учреждения культуры и досуга.

19 марта были утверждены пять дополнительных стартовых площадок для проектирования и строительства многоквартирных домов после 2022 года. На сегодняшний день есть 323 стартовых площадки. Сейчас идет переселение в 33 стартовых дома в семи административных округах.