Поезда МЦК будут курсировать в режиме выходного дня 24 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда по Московскому центральному кольцу (МЦК) в понедельник, 24 февраля, будут курсировать в режиме выходного дня, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что с 12:30 до 18:00 интервал в движении поездов составит четыре минуты, в остальное время – восемь минут.

День защитника Отечества можно отметить в Парке Горького, Воронцовском парке, "Кузьминках", в саду имени Баумана и других местах отдыха. Посетить большинство праздничных мероприятий можно бесплатно.

23 февраля с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы, в "Лужниках", "Кузьминках" и других местах.