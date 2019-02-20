На территории МГУ завершили реставрацию легкоатлетического манежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация манежа для легкой атлетики, расположенного на территории МГУ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было возведено по проекту архитектора Александра Хрякова и инженера-конструктора Николая Никитина в 1952–1957 годах.

Манеж и расположенный рядом стадион были открыты к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проводился в Москве в 1957 году.

Как сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, реставрация манежа началась в июне 2018 года.

За это время полностью заменили покрытие кровли, ликвидировали аварийные участки, из-за которых происходили протечки. Укрепили несущие конструкции, отреставрировали кирпичную кладку здания, убрав в ней все трещины.

На фасаде восстановили каннелюры на колоннах и пилястрах, а также карниз. Заменили оконные рамы и подоконники с водоотливами. Ветхие входные двери обновили на аналогичные по материалу, форме и цвету.

Само здание манежа покрасили стойкой краской в светло-охристый цвет (именно такой оттенок использовали при строительстве). На фризах и фронтонах обновили белую краску. Также привели в порядок гранитные плиты на цоколе.

Емельянов добавил, что работы проводились под строгим контролем специалистов Мосгорнаследия. И несмотря на то, что при реставрации менялись некоторые строительные материалы на современные, архитектурный замысел не был нарушен. Облик здания полностью сохранен, и он гармонично вписывается в общий ансамбль зданий МГУ.

Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей ждет масштабная реставрация. Обновят главное здание, Покровский собор и музейный квартал. Будут созданы новые хранилища и отдельные выставочные залы.

Все работы планируют завершить к 2022 году.