Более 60 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В крещенских купаниях, которые прошли 18 и 19 января, поучаствовали примерно 60 тысяч жителей и гостей столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, безопасность граждан на площадках для купания была обеспечена в полном объеме. Так, более 1,4 тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона сопровождали москвичей от проруби и обратно, чтобы исключить возможные происшествия.

"Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", – уточнил Бирюков.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы перед проведением крещенских купаний обследовали дно водоемов, предназначенных для мероприятия, заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что площадки для крещенских купаний в Москве закрылись в пятницу, 19 января, в 18:00. Всего в столице функционировало порядка 42 купелей. Везде дежурили спасатели.



Москвичи рассказали, как прошли крещенские купания