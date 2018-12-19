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19 декабря, 17:26

На "Путешествии в Рождество" запустили программу лояльности "Московских сезонов"

город общество праздники Новый год

19 декабря, 17:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователям мобильного приложения "Московские сезоны" предоставляются скидки до 10% на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на площади Революции. Об этом порталу Москва 24 сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Для оплаты покупок со скидкой необходимо предъявить продавцу карту лояльности на экране смартфона:

  • скидка 3% активируется автоматически при установке приложения;
  • скидка увеличивается до 5% после авторизации в приложении через Facebook или "ВКонтакте";
  • скидка 7% предоставляется при совершении покупок на сумму больше восьми тысяч рублей;
  • скидка увеличивается до 10%, если сумма покупок превысит 15 тысяч рублей.

На площади Революции везде, где размещен стикер с QR-кодом на скачивание приложения, дешевле обычного можно будет купить авторские елочные игрушки, рождественские угощения и необычные новогодние подарки.

В торговой программе фестиваля "Путешествие в Рождество" приняли участие более 180 мастеров и предпринимателей из 50 регионов России. Угощения, елочные игрушки, аксессуары, теплые зимние вещи представят как минимум 180 производителей. Кроме того, свои товары привезут из Германии, Франции, Италии и Испании.

"Москва в цифрах": "Путешествие в Рождество"

город общество праздники Новый год

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