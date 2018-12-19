"Дом-2" сменит прописку в 2019 году

Телепроект "Дом-2" сможет переехать на новую съемочную площадку в ТиНАО до конца 2019 года, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Новое здание для шоу начали проектировать, передает РИА Новости. Дорога, которую там построят, необходима для многих расположенных рядом жилых объектов.
Летом стало известно, что съемочную площадку "Дома-2" могут снести из-за строительства трассы. Через территорию реалити-шоу проходит магистраль от Саларьева до деревни Марьино. По закону предполагается изъятие земли с компенсацией.
Поляна "Дома-2" располагается у коттеджного поселка Летова Роща. В 2014 году участок почти в три гектара приобрели структуры бизнесмена Александра Карманова.
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