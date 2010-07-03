Абоненты Tele2 смогут купить билеты на каток в Парке Горького со скидкой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Абоненты Tele2 смогут приобрести билеты на каток в Парке Горького со скидкой в 20%. Акция будет действовать на протяжении всего зимнего сезона – до 9 марта включительно.

Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение "Мой Tele2", зарегистрироваться в программе лояльности "Больше", набрать на мобильном устройстве USSD-команду *972# и предъявить при оплате билетов полученный в сообщении QR-код.

Кроме того, у клиентов появится возможность выиграть бесплатное посещение ледовой площадки в новогоднюю ночь.

Официальное открытие катка "Восход", партнером которого выступает Tele2, состоится 22 ноября. Площадь ледового покрытия в Парке Горького составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.

В перерывах между катанием гости смогут отдохнуть в зоне Tele2, расположенной на территории парка. Оператор установил там специальные скамейки с подогревом. В зоне можно будет не только погреться, но и зарядить свой телефон.

Сотрудничество Tele2 с Парком Горького – это часть бизнес-стратегии оператора – lifestyle enabler. В рамках нее Tele2 разрабатывает эксклюзивные продукты, цель которых – улучшение качества жизни абонентов. Основой партнерства стали схожие ценности брендов: открытость, технологичность и актуальность.

По словам коммерческого директора макрорегиона "Москва" Tele2 Антона Кондратова, каток "Восход" подарит жителям столичного региона праздничное настроение и поможет сделать их досуг еще более насыщенным и интересным.

"Партнерство с одним из самых популярных катков столичного региона – это продолжение нашей традиции, направленной на создание дополнительных привилегий для абонентов Tele2", – подчеркнул он.

На катке "Восход" будет работать шесть павильонов, которые оформят в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах. На катке также откроются 23 точки общественного питания.

Визуальное решение концепции основывается на главной тематике первой половины XX века: космос, полет и стремление к мечте. Главные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов – звезда, планета, спутник.

Для этого сезона было закуплено 2,7 тысячи пар коньков. Стоимость билетов на каток в этом сезоне для детей и взрослых составит от 150 до 650 рублей.

