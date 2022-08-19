Москва онлайн покажет, как волонтеры развернут гигантский флаг России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

22 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как у стен Музея Победы будет развернут гигантский триколор в честь празднования Дня флага. Площадь полотна составит тысячу квадратных метров.

В церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций и представители военных образовательных учреждений.

Перед присутствующими выступит оркестр ОМОН "Авангард" московского управления Росгвардии, а также солист – офицер запаса Даниил Корин.

Смотрите трансляцию 22 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.