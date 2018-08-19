Внедорожник стоимостью три миллиона рублей украли на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы украли внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около трех миллионов рублей, рассказали в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Как сообщили Агентству "Москва" в ведомстве, в полицию с заявлением об угоне обратился мужчина. По словам владельца автомобиля, машина была припаркована во дворе дома по адресу 1-й Очаковский переулок, д. 1. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в СМИ появились сообщения, что житель Зеленограда заявил в полицию о краже из квартиры более двух миллионов рублей. По его словам, инцидент произошел около пяти лет назад.