Московских водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В связи с непогодой, которая ожидается в Москве вечером 19 июля, водителей попросили соблюдать осторожность. Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В воскресенье прогнозируется ухудшение метеоусловий, в том числе дождь с грозой. "Сегодня до конца дня действует экстренное предупреждение по погоде – дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожнее!", – сообщили представили столичной организации.

Автомобилистам города напоминают, что в контакт-центр "Московского транспорта" можно сообщить о поваленных знаках по телефону 3210. Кроме того, там принимают заявки о развернутых светофорах.

Ранее сообщалось, что лето 2020 года в Москве станет самым дождливым за последние пять лет. "В мае у нас выпало 306%, то есть три месячных нормы осадков, в июне у нас 212%, то есть две месячных нормы, в июле за прошедшие полмесяца выпало 86%", – сказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.