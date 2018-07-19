В столичном зоопарке в сентябре планируют открыть детскую зону

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке в сентябре планируют открыть зону для детей, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"У нас большой проект, будет специальная зона для работы с детской аудиторией", – цитирует Кибовского Агентство "Москва".
Кроме того, в 2019 году, по его словам, откроется второй вход в зоопарк от станции столичной подземки "Баррикадная".
Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет появились два детеныша дальневосточного, или амурского, леопарда. Отца котят по кличке Николай в 2015 году спасли от браконьеров в Приморье, а их мать, самка Акра, родилась в неволе. Первичный осмотр показал, что оба котенка мужского пола, а весят они по 4,5 килограмма каждый.
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