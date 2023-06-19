Лабораторию для анализа данных с помощью ИИ открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский урбанистический форум создал аналитическую лабораторию "UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект". Ее придумали для взаимодействия студентов-урбанистов с чатом GPT, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Участие в работе лаборатории поможет студентам получить новые знания и навыки, а также позволит научиться применять цифровые технологии в области строительства. В столице активно развиваются цифровые сервисы, которые упрощают и ускоряют работу застройщиков. Сейчас на mos.ru в онлайн-формате предоставляется 33 услуги, из них 22 – исключительно в электронном виде", – заявил Левкин.

Ребята объединятся в команды, чтобы обмениваться идеями и находить решения для составления Urban Agenda. Речь идет о своде тенденций развития города, учитывающего изменения в экономике, культуре, экологии и других сферах.

Все участники эксперимента задействуют искусственный интеллект для анализа данных и отслеживания последних урбанистических тенденций. Знания в сфере городского планирования помогут студентам при составлении запросов для чата GPT. Лаборатория будет работать до 26 июня.

По словам руководителя аналитического центра Московского урбанистического форума Виктории Мальцевой, в сообществе исследователей часто встречается тезис, что нейросеть скоро заменит писателей, IT-специалистов и аналитиков. Команда проверит данные утверждения, создав вместе со студентами целый урбанистический журнал.

Ранее стало известно, что в Москве создали второй комплексный сервис искусственного интеллекта, помогающий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме. Нейросеть способна выявить и распознать признаки COVID-19, рака легкого, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты.

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