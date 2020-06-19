Движение временно ограничено в районе выезда из Лефортовского тоннеля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно ограничили по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе выезда из Лефортовского тоннеля, сообщает пресс-служба "Московского транспорта" в Twitter.

Автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что небольшие участки 23 столичных тоннелей будут размечены таким образом, что водители смогут перестраиваться между рядами.

В пресс-службе ЦОДД объяснили, что каждый тоннель рассматривался с точки зрения безопасности – в частности, оценивалась статистика по ДТП, учитывалось освещение.

Отдельно в ЦОДД указали, что на участках с измененной разметкой будут непрерывно следить за ситуацией. План по корректировке движения в 23 тоннелях уже был направлен в ГБУ "Автомобильные дороги".