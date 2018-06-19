100 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами из-за закрытия Филевской линии

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Порядка 100 тысяч пассажиров воспользовались бесплатными автобусами в связи с закрытием участка Филевской линии московского метрополитена 16-17 июня, сообщает Агентство "Москва".

Перевозку осуществляли около 50 автобусов повышенной и средней вместимости. Бесплатные автобусы курсировали с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут.

У закрытых станций подземки дежурили около 100 сотрудников Мосгортранса. Они подсказывали пассажирам где находятся места посадки в автобус и координировали транспортное движение.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 июня не будет работать участок Филевской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Закроют на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Временные ограничения необходимы для ремонта путей и других работ.