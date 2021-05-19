Центр стрит-арта "Графит" откроют в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Перово летом 2021 года отроют центр стрит-арта "Графит". Он будет располагаться рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, в экспозиции представят работы российских стрит-арт-художников. Кроме того, он отметил, что целью проекта является популяризация современного уличного искусства.

"Начиная с росписи храмов, продолжаясь на станциях метро и в общественных зданиях, применялась живопись и мозаика. Соединение искусств – это очень интересная тема, и мне как архитектору и художнику она очень близка. Инициативу галереи под открытым небом "Графит" мы, безусловно, поддерживаем. Такие арт-проекты интегрируются в городскую среду, делают ее разнообразнее и живее", – рассказал Кузнецов.

Особенность галереи под открытым небом не только в количестве работ, которые будут собраны в одном месте, но и в команде художников-участников. Все они являются признанными мастерами.

Ранее сообщалось, что XII Московская международная биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2021" открылась в Мультимедиа Арт Музее. Совместно с фондом Still Art МАММ представили выставку "Режим тишины" фэшн-фотографа Юлии Майоровой. Она работала со многими известными брендами и зарубежными звездами.

Была показана первая ретроспективная выставка американской художницы Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Проект представлен Evergreen Studio. Экспозиция была впервые показана в Annenberg Space for Photography.