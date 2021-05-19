Центр стрит-арта "Графит" откроют в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Перово летом 2021 года отроют центр стрит-арта "Графит". Он будет располагаться рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, в экспозиции представят работы российских стрит-арт-художников. Кроме того, он отметил, что целью проекта является популяризация современного уличного искусства.
"Начиная с росписи храмов, продолжаясь на станциях метро и в общественных зданиях, применялась живопись и мозаика. Соединение искусств – это очень интересная тема, и мне как архитектору и художнику она очень близка. Инициативу галереи под открытым небом "Графит" мы, безусловно, поддерживаем. Такие арт-проекты интегрируются в городскую среду, делают ее разнообразнее и живее", – рассказал Кузнецов.
Особенность галереи под открытым небом не только в количестве работ, которые будут собраны в одном месте, но и в команде художников-участников. Все они являются признанными мастерами.
Ранее сообщалось, что XII Московская международная биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2021" открылась в Мультимедиа Арт Музее. Совместно с фондом Still Art МАММ представили выставку "Режим тишины" фэшн-фотографа Юлии Майоровой. Она работала со многими известными брендами и зарубежными звездами.
Была показана первая ретроспективная выставка американской художницы Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Проект представлен Evergreen Studio. Экспозиция была впервые показана в Annenberg Space for Photography.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: