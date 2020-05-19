Умный цветок установили в больнице в Коммунарке

В Коммунарке установили умный цветок, который дарит прохожим электронные сердечки

В больнице в Коммунарке установили электронный цветок, который дарит посетителям положительные эмоции.

Если подойти к нему и улыбнуться, то в ответ устройство начнет двигаться, имитируя раскрытие цветка. На сенсорной панели в центре устройства появится электронное сердечко.

Таким образом сотрудники больницы решили поднимать настроение посетителям медицинского учреждения в непростое время пандемии коронавируса. Электронное устройство активно обсуждается в социальных сетях, получая в основном позитивные отзывы.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович оценила работу российских медиков. Она назвала действия врачей грамотными и отметила, что они не позволили перегрузить систему здравоохранения.