Открытие 20-го сезона развода караулов Президентского полка пройдет в Кремле 19 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Соборной площади Кремля 19 апреля пройдет первая в новом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, сообщает пресс-служба ФСО РФ

Церемония начнется в 12:00. При этом отмечается, что в 2025 году мероприятие пройдет на месяц раньше, чем обычно. В 2024 году церемония состоялась 7 мая.

Ранее, 30 января, новобранцы Президентского полка приняли присягу в Кремле. В этом году в его ряды вошли военнослужащие из 39 регионов России, призванные осенью.