19 марта 2018, 13:29

Город

Парк Горького получит новый вход и пешеходную зону

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Художественный совет Москомархитектуры рассмотрел концепцию нового входа в ЦПКИО имени Горького со стороны Ленинского проспекта. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, он облегчит доступ в парк и музей "Гараж", а также позволит создать новое общественное пространство.

"Членами Художественного совета Москомархитектуры была отмечена необходимость доработки концепции входных групп и спуска, который будет вести непосредственно в Парк Горького. В целом, проект был поддержан членами совета", – сказал Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По проекту, новый вход расположится между НИТУ МИСиС и Городской клинической больницей имени Н.И. Пирогова. Он будет реализован в рамках программы "Моя улица". Сейчас на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек, не представляющих культурной ценности.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Общая площадь проектирования составит 1,2 гектара. Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 метров. Проект сформирует комфортный для пешеходов бульвар, учитывающий сложный рельеф участка. Проект предполагает функциональное зонирование территории и деление ее на четыре части: уличная зона, которая также может использоваться как пожарный проезд, входная зона, зона крытого навеса и основная пешеходная зона.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Ранее сообщалось, что в 2018 году неподалеку от Политехнического музея планируют открыть новую пешеходную зону "Музейный парк". Она станет территорией для отдыха горожан. Жители столицы смогут пересечь Лубянскую площадь, пройти через Лубянский сквер, затем по галерее под музеем выйти в Ильинский сквер и через улицу Варварка попасть в парк "Зарядье".

Со стороны Лубянского сквера перед музеем появится амфитеатр. Там будут проводить лекции и фестивали на открытом воздухе. Вдоль исторического здания высадят 65 деревьев и более тысячи кустарников, чтобы отгородить музей от дороги.

