ЦИК положительно оценила явку избирателей на выборы президента в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ положительно оценила явку избирателей на выборы президента в Москве. Об этом сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Самый большой субъект у нас Москва, где активно шло голосование, необыкновенно большая была явка", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Булаев также добавил, что явка на выборах президента по стране на 10:45 мск 19 марта составила 67,49%.

По данным Мосгоризбиркома, на участки в Москве пришли и получили избирательные бюллетени 4 миллиона 524 тысяч 71 человек. Это на 300 тысяч больше, чем было в 2012 году.

Наибольшая активность избирателей в столице наблюдалась в районе Нагорный. На втором месте – район Текстильщики, на третьем – Молжаниновский район. Самая низкая явка – в Пресненском районе. На предпоследнем месте – Басманный район. Третий с конца – Гагаринский район.

Всего в Москве было открыто более 3,6 тысячи избирательных участков. За порядком на них следили свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами.

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