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17:32

Москвичи решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 в Зюзино

город медицина строительство

17:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи решат, какое медучреждение появится в Зюзино на месте роддома № 10, который не работает почти три месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Роддом закрыли по решению суда из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Без отселения и капитального ремонта деятельность его не может быть продолжена, нужны проектирование и полноценный ремонт, сообщает пресс-служба.

"Необходимо проектирование и полноценный ремонт. В рамках создания проекта есть возможность сохранить функционал родильного дома или перепрофилировать его в другое медицинское учреждение. И это решение, несомненно, должно быть принято с учетом мнения жителей. Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на "Активном гражданине", чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", – говорится в сообщении.

Роддом № 10 построили свыше 65 лет назад. Теперь он не соответствует современным требованиям. В учреждении, в частности, нет специализации по выхаживанию недоношенных детей, а детская реанимация рассчитана всего на шесть коек.

Рожениц района Зюзино, планировавших роды в этом роддоме, перевели в Центр планирования семьи и репродукции. Все они довольны уровнем медицинской помощи и условиями пребывания.

В современных столичных роддомах есть индивидуальные родильные боксы, где каждая пациентка рожает отдельно. В послеродовых и дородовых палатах предусмотрены душ и туалет, возможно совместное пребывание с ребенком, большое внимание уделяется вентиляции зданий.

Сейчас ведется и планируется строительство трех объектов родовспоможения. Это перинатально-кардиологический корпус ГКБ № 67 имени Ворохобова, неонатальный корпус с консультативно-диагностическим центром роддома № 4 ГКБ имени Виноградова и роддома в составе новой больницы в Коммунарке.

город медицина строительство

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