Около 450 плакатов с поздравлениями украсят Москву ко Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества столичные улицы украсят около 450 плакатов с поздравлениями и изображением эмблемы армии России в виде пятиконечной звезды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Красоваться они будут на билбордах, остановках и афишных тумбах. Также с 19 по 23 февраля тематические плакаты появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа.

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате, как и в предыдущие годы, запустят праздничные видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей. Увидеть их жители и гости города смогут в течение трех дней, начиная с 22 февраля в 17:57.

На фасаде здания Госдумы разместят поздравительное панно с 12 флагштоками и триколором, а на Тверской традиционно включат праздничную подсветку.

Ко Дню защитника Отечества 19 столичных парков проведут десятки бесплатных мероприятий. Гостей праздника 23 февраля ждут мастер-классы, экскурсии, киносеанс на катке, а также игры в керлинг и лазертаг.

В частности, отметить День защитника Отечества можно будет в Парке Горького, "Сокольниках", Перовском парке, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и других парках.