Шесть центров "Место встречи" открылись в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть районных центров "Место встречи" открылись в Москве после реконструкции советских кинотеатров в 2024 году. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Овчинского, в конце прошлого года открылся центр "Место встречи "Планета" по адресу улица Нежинская, дом 11. Площадь здания превышает 7,7 тысячи квадратных метров. Там открылись продуктовые магазины, фитнес клуб и салон бытовых услуг. Также вскоре появится VR-клуб для детей и подростков, студия единоборств, а также начнет работу культурно-досуговый центр для всей семьи, рассказал он.

Помимо "Планеты", в 2024 году открылись "Прага", "Орион", "Солнцево", "Первомайский" и "Баку".

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство контролирует реконструкцию бывших кинотеатров на всех этапах производственного цикла. За время работы инспекторы провели 109 выездных проверок. После ввода обновленных зданий в эксплуатацию торгово-развлекательная инфраструктура Москвы пополнилась объектами суммарной площадью порядка 90 тысяч "квадратов", добавил он.

Ранее в городе заработали еще семь центров московского долголетия. На данный момент их общее количество достигло 140. Новые точки открыты в удобных местах, в том числе в пространствах "Место встречи", где для горожан доступны занятия по нутрициологии, биохакингу, созданию стильных образов и другое.