Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Демонтаж новогодних елей завершился в столице в пятницу, 19 января.
Как сообщили в комплексе городского хозяйства, 266 разобранных конструкций перевезут на склады, на которых они будут храниться до следующего праздника.
Работы по демонтажу искусственных деревьев, стартовали в ночь на 15 января. Хоть новогодних красавиц и убрали с улиц города, полюбоваться праздничным оформление можно будет до конца зимы. Светящиеся украшения начнут убирать в последний день февраля.
К Новому году в Москве установили около 270 праздничных елок. Самые большие ели высотой около 25 метров стояли на Лубянской площади и Воробьевых горах.
Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади в Кремле, в этот раз украсили петушками, шишками и кренделями в ярмарочном стиле. Праздничное оформление дерева дополнили гирлянды, общая длина которых равна примерно одному километру.
Центр города озаряла яркая новогодняя световая иллюминация. Свыше четырех тысяч световых инсталляций и многокилометровых гирлянд поднимали настроение москвичам.
На Тверской площади установили стилизованную под фасад театра Эрмитаж арку шириной 70 метров и высотой почти 20 метров. А на Поклонной горе собрали самый большой елочный шар в мире высотой 17 метров. Кроме того, на городских улицах разместили более 1,5 тысячи поздравительных плакатов.
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