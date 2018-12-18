Столичным предприятиям вдвое увеличили максимальные суммы целевых займов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для компаний-экспортеров, а также промышленных предприятий сумма займа выросла до 100 миллионов рублей,для промышленных комплексов – до 200 миллионов рублей.
При этом добавились новые цели, на которые промышленным предприятиям и комплексам может выдаваться заем. Среди них расходы на проведение выставок, конференций и презентаций за рубежом, расходы на сертификацию, получение патентов и свидетельств иностранных государств, траты на транспортировку продукции за границу.
Отмечается, что московские компании-экспортеры также смогут снизить процентную ставку за пользование займом с 5% до 3% годовых. Для этого нужно обеспечить свои обязательства перед фондом банковской гарантией в размере от 70% до 100% от суммы основного долга.
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Там же можно ознакомиться с условиями предоставления займа.
Ранее в ноябре Сергей Собянин принял решение увеличить объемы поддержки резидентов технопарков. Мэр объявил об увеличении компенсации затрат на лизинг иностранного оборудования с 15% до 25% от уплаченных платежей. При приобретении отечественного оборудования размер компенсации вырастет до 35%.
Процентную ставку по кредитам при приобретении отечественного оборудования резидентам компенсируют в пределах "ключевая ставка +5%". Ранее компенсация не превышала "ключевую ставку".
С 15% до 25% увеличат процент компенсации расходов при приобретении оборудования за счет собственных средств. Предельная сумма возмещения составит 10 миллионов рублей на одного резидента по каждой субсидии.
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