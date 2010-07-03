С 2011 года госдолг Москвы сократился в 10 раз

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За восемь лет государственный долг Москвы сократился в десять раз. Столица сохраняет статус региона с высоким показателем долговой устойчивости. Об этом рассказала руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова.

"В 2011 году он у нас был почти 300 млрд рублей. Сегодня он составляет 30 млрд руб. В проекте бюджета заложено погашение государственного долга в 2022 году в соответствии с графиком", – цитирует ее слова ТАСС.

Ранее комиссия Московской городской думы порекомендовала столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект был внесен на рассмотрение мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября. При составлении проекта большое внимание было уделено обеспечению устойчивости бюджетной системы, уточнили власти.

