На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"
На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше пяти миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что работы будут проходить в несколько этапов. В 2022 году на реконструкцию здания выделят около 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета, в 2023 – 799,1 миллиона рублей. Об объемах финансирования на 2021 год не сообщается.
Решение о реконструкции здания на Краснопресненской набережной принял в свое время Дмитрий Медведев. Сейчас специалисты проводят первоочередные мероприятия для поддержания здания в нормальном состоянии.
В проекте ремонтных работ предусмотрена реконструкция внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. Внешний облик здания менять не планируют.
Известно, что на время ремонтных работ часть сотрудников продолжат свою работу в здании бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке.
В августе 2019 года в правительстве рассказали об уходе за российским флагом. Отмечалось, что за ним специалисты особенно следят, поскольку он больше всего подвержен влиянию погодных условий. Сообщалось, что флаг проверяют каждую неделю, при необходимости его отправляют на чистку.
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