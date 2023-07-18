Парки Москвы пригласили горожан на турниры в честь Дня шахмат

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парки Москвы в честь Международного дня шахмат, который отмечают 20 июля, пригласили под руководством наставника выучить правила этой игры, понаблюдать за профессионалами и присоединиться к турниру. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"В течение всей недели в шести парках столицы будут проходить шахматные турниры. К примеру, соревнования любителей и профессионалов состоятся 21 июля в Гончаровском парке. А 22 июля в музее-заповеднике "Коломенское" для детей и взрослых запланированы тематические мастер-классы", – поделилась она.

Кроме того, турниры состоятся 20 июля в Таганском парке и 23 июля в парке 50-летия Октября. Посетители смогут и вне состязаний поиграть в шахматы и шашки.

Например, посоревноваться можно в летнем шахматном домике в конце аллеи парка "Фили", напротив танцевальной площадки Лианозовского парка, в усадьбе Воронцово, парках "Сокольники" и "Кузьминки", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" и на территории музея-заповедника "Царицыно".

В Перовском парке недалеко от Купавенского пруда появился застекленный домик. Он оснащен не только столами для игр, но и зоной отдыха с мягкими пуфами.

Ранее сообщалось, что международные соревнования по тентпеггингу состоятся в Центре национальных конных традиций на ВДНХ с 21 по 23 июля. Дисциплина официально признана Международной федерацией конного спорта. К состязаниям присоединятся представители девяти стран: Казахстана, Ирана, Кувейта, Сирии, Белоруссии, Пакистана, Катара, Индии и России.