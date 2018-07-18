Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что на станциях московского метро установили 15 туалетов. Об этом передает Агентство "Москва".

"Мы выбрали 15 станций с наибольшим пассажиропотоком. Новые туалетные комплексы платные и работают с привязкой к карте "Тройка". Если они станут востребованными у пассажиров, то мы продолжим строительство на других станциях", – заявил Ликсутов.

Он также уточнил, что туалеты установили в том числе на станциях "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Чкаловская".

Ранее ученые назвали главную опасность общественных туалетов. По словам исследователей наибольшее количество бактерий находится на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец.