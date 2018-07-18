В столице планируют построить 251 транспортно-пересадочный узел

18 июля, 14:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве появится 251 транспортно-пересадочный узел. Транспортные узлы в столице свяжут весь городской транспорт в единую систему. 154 узла будут с многофункциональными центрами, спортивными комплексами, гостиницами, жильем и детскими садами. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме – 2018.
Создание системы ТПУ в Москве с удобными пересадками с одного транспорта на другой и перехватывающими парковками, по его словам, должно разгрузить магистрали примерно на семь процентов.
Проекты планировки транспортно-пересадочных узлов проходят публичные слушания, потом их утверждают столичные власти.
Ранее сообщалось, что одобрили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Верхние Лихоборы".
Территория подготовки проекта планировки ТПУ составляет 95 гектаров, из которых на ТПУ приходится 3,5 гектара. Объекты узла будут находиться на участках между Дмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом. Базой ТПУ станет одноименная станция метро Люблинско-Дмитровской линии.
Крупнейший ТПУ столицы
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