Восстановлено движение трамваев №17 на проспекте Мира

На проспекте Мира восстановили движение трамваев №17, прерванное из-за повреждения контактной сети, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Движение трамваев №17 прерывалось на участке между улицей Сельскохозяйственная и Беринговым проездом – там ходили автобусы.

Трамваи №17 временно следовали от Медведково до Берингова проезда и от Останкино до улицы Сельскохозяйственная.