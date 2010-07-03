Трамваи № 17 временно не ходят между Сельскохозяйственной улицей и Беринговым проездом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прервано движение трамваев № 17 между Сельскохозяйственной улицей и Беринговым проездом. Это связано с повреждением контактной сети, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Twitter.

Трамваи временно следуют от Медведкова до Берингова проезда и от Останкино до Сельскохозяйственной улицы. На аварийном участке ходят автобусы.

Пассажиров призвали быть внимательными при планировании маршрута.