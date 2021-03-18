Движение ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:59

Четыре новые темы появились на портале "Наш город"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре новые темы добавили на портал "Наш город" в категории "Государственные учреждения". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Изменения подразумевают, что теперь пользователи смогут оставить сообщения о проблемах на территории при учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения.

Так, на портале начали принимать обращения о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками и о повреждениях бордюра и тактильной плитки. Кроме того, горожане могут сообщить о повреждениях детских игровых площадок, уличных тренажеров, урн и скамеек.

Оставить жалобу можно на сайте gorod.mos.ru с помощью учетной записи на mos.ru или в мобильном приложении портала "Наш город". Для обращения потребуется приложить фотографию нарушения, описывать проблему необязательно.

Ответ по сообщению пользователя придет в личный кабинет на портале и на адрес электронной почты, указанный при регистрации. На рассмотрение заявки отводится восемь рабочих дней.

В начале марта новые темы портала "Наш город" стали доступны жителям Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Одна из них размещена в категории "Торговля и реклама". Горожане могут сообщить о завышенных ценах на жизненно необходимые препараты.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать