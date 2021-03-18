Четыре новые темы появились на портале "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре новые темы добавили на портал "Наш город" в категории "Государственные учреждения". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Изменения подразумевают, что теперь пользователи смогут оставить сообщения о проблемах на территории при учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения.
Так, на портале начали принимать обращения о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками и о повреждениях бордюра и тактильной плитки. Кроме того, горожане могут сообщить о повреждениях детских игровых площадок, уличных тренажеров, урн и скамеек.
Оставить жалобу можно на сайте gorod.mos.ru с помощью учетной записи на mos.ru или в мобильном приложении портала "Наш город". Для обращения потребуется приложить фотографию нарушения, описывать проблему необязательно.
Ответ по сообщению пользователя придет в личный кабинет на портале и на адрес электронной почты, указанный при регистрации. На рассмотрение заявки отводится восемь рабочих дней.
В начале марта новые темы портала "Наш город" стали доступны жителям Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Одна из них размещена в категории "Торговля и реклама". Горожане могут сообщить о завышенных ценах на жизненно необходимые препараты.
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