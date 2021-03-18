Четыре новые темы появились на портале "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре новые темы добавили на портал "Наш город" в категории "Государственные учреждения". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Изменения подразумевают, что теперь пользователи смогут оставить сообщения о проблемах на территории при учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения.

Так, на портале начали принимать обращения о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками и о повреждениях бордюра и тактильной плитки. Кроме того, горожане могут сообщить о повреждениях детских игровых площадок, уличных тренажеров, урн и скамеек.

Оставить жалобу можно на сайте gorod.mos.ru с помощью учетной записи на mos.ru или в мобильном приложении портала "Наш город". Для обращения потребуется приложить фотографию нарушения, описывать проблему необязательно.

Ответ по сообщению пользователя придет в личный кабинет на портале и на адрес электронной почты, указанный при регистрации. На рассмотрение заявки отводится восемь рабочих дней.

В начале марта новые темы портала "Наш город" стали доступны жителям Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Одна из них размещена в категории "Торговля и реклама". Горожане могут сообщить о завышенных ценах на жизненно необходимые препараты.

