Канатную дорогу на ВДНХ закрыли для посетителей 17 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ закрыта для посетителей в понедельник, 17 ноября, в связи с проведением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба семейного тематического парка "Орион".

Уточняется, что гости снова смогут посетить канатную дорогу во вторник, 18 ноября.

Парк "Орион" на ВДНХ стал лауреатом национальной премии "Парки России". Также он занял первое место в категории "Парк года" в номинации "Парк развлечений". По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, там работают 10 аттракционов, а до 2030 года их число вырастет более чем в три раза.

У гостей парка есть возможность посетить спектакли в Театре сказок и прокатиться на "Лунном экспрессе". Также популярностью пользуется канатная дорога. Она является самой длинной в столице. Кабинки поднимают посетителей на высоту 32 метра.

