В Москве завершили проходку вентиляционной шахты на участке Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/АО "МОСИНЖПРОЕКТ"

Специалисты завершили проходку вентиляционной шахты на центральном участке Троицкой линии метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Стволопроходческий комплекс "Валентина" завершил проходку вентшахты длиной более 40 метров между строящимися на Троицкой линии метро станциями "Академическая" и "Вавиловская". Работы велись в почвах из водонасыщенных песков и тугопластичных суглинков", – уточнил он.

Затем там проведут обделку из железобетонных колец с металлической гидроизоляцией. Потом вентшахту и подземные туннели метро соединят примыканием, а СПК демонтируют и перевезут на следующий строительный участок, сказал генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

"Перед выполнением работ по примыканию ствола СПК "Валентина" будет демонтирована и перевезена на другую стройплощадку – между станциями "Академическая" и "Крымская", где с помощью комплекса будет пройден еще один ствол аналогичного притоннельного сооружения", – пояснил он.

По его словам, данный комплекс уже построил 6 вентшахт на трех линиях столичного метрополитена – Арбатско-Покровской, Солнцевской и Троицкой.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора, уточнил мэр Москвы.

До этого в Москве согласовали проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии от станции метро "Ватутинки" до станции "Троицк". Протяженность последнего участка достигнет 5,9 километра.

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии