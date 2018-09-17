Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

20 и 21 сентября в Москве пройдут Дни Калужской области, которые будут включать большую деловую и культурную программу.

20 сентября в 10:00 на Никитском бульваре откроют фотовыставку туристических мест области. В 11:30 делегации от Москвы и Калужской области возложат цветы к могиле неизвестного солдата. В 13:30 в Московской городской думе состоится встреча депутатов двух регионов, которая продлится два часа.

Выставку калужских сельхозтоваропроизводителей откроют в 14:30 по адресу: Нахимовский проспект, 51/21. Также москвичи смогут увидеть изделия народных мастеров и умельцев.

В 18:30 в пресс-центре храма Христа Спасителя представители двух субъектов федерации подпишут соглашения в сфере образования, культуры и спорта. В 19:00 в зале церковных соборов храма пройдет церемония открытия Дней Калужской области в столице.

21 сентября состоится ряд деловых мероприятий. В 10:00 в Торгово-промышленной палате России пройдет презентация экономического и промышленного потенциала области. Кроме того, состоятся мероприятия в области здравоохранения, спорта и туризма, образования, труда и социальной защиты, а также жилищно-коммунального хозяйства.

15 сентября в столичном парке "Коломенское" прошел фестиваль "Казачья станица Москва".

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