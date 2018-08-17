Станции метро и МЦК помоют специальным шампунем

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Вестибюли, платформы, переходы и фасады станций метрополитена и Московского центрального кольца помоют специальными чистящими шампунями. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уборку в метро и МЦК проведут накануне Дня города. Работы будут вестись в ночное время, чтобы не мешать движению пассажиров. Особое внимание уделят стеклянным витражам и художественным архитектурным элементам − колоннам и скульптурам.

Отмечается, что сотрудники метро будут пользоваться специальными аппаратами высокого давления, которые подают воду под большим напором.

К празднику уже начали готовиться на 12 станциях Кольцевой линии, в том числе на "Курской", "Таганской", "Новослободской", "Белорусской" и "Проспекте Мира". Генеральную уборку планируют завершить к 8 сентября.

В общей сложности планируется помыть 365 вестибюлей станций метро и МЦК, 15 тысяч квадратных метров подуличных переходов и три тысячи метров лестниц, отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

День города будет отмечаться в столице 8 и 9 сентября.