Мост через канал имени Москвы на северо-западе города построят в 2019 году

17 июля, 21:23
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Мост через канал имени Москвы в Хорошево-Мневниках на северо-западе города построят в 2019 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что мост войдет в состав Северо-Западной хорды. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сооружение будет связывать улицу Народного Ополчения с улицей Мневники.
Он отметил, что работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически завершены. Мост в районе шлюзов решили построить для улучшения дорожного движения.
Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе до Мичуринского проспекта. Хорда должна улучшить трафик на 10–15%.
Новая трасса снизит нагрузку на вылетные магистрали и развязки на МКАД. Сейчас общая протяженность дорог в рамках хорды превышает 50 километров. В рамках реализации проекта уже построено 26 искусственных сооружений.
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