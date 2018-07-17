Более 8 млн человек посетили парк "Зарядье" с момента его открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более восьми миллионов человек посетили парк "Зарядье" с момента его открытия в сентябре 2017 года, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, такая цифра зафиксирована, хотя парку еще нет года. К сентябрю 2018 года, считает Кибовский, парк посетят уже 10 миллионов человек.
"И еще не факт, что эта цифра не будет превышена. Это очень небольшой парк, всего несколько гектаров, но это самое посещаемое место не только в столице, но и в стране", – цитирует его Агентство "Москва".
Также глава ведомства напомнил, "Зарядье" стало самым популярным объектом для посещения во время чемпионата мира по футболу.
Парк "Зарядье" создали на месте снесенной гостиницы "Россия", первых посетителей он принял в сентябре 2017 года. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара. Одними из главных достопримечательностей стали "Парящий мост", "Ледяная пещера" и информационный центр.
Онлайн-касса на сайте парка "Зарядье"
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