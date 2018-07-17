Участок улицы Лебедева перекроют для завершения фестиваля болельщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Участок улицы Лебедева перекроют с 19 по 22 июля в связи с завершением работ по организации фестиваля болельщиков FIFA, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Движение полностью ограничат на участке от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта. Проехать нельзя будет в указанные даты с 1:30 до 5:30.

Площадка на Воробьевых горах была официальной фан-зоной Международной федерации футбола. Она вмещала 25 тысяч человек, однако много раз была перегружена. За время ЧМ-2018 через фан-фесты прошли более семи миллионов человек.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи принимали стадионы "Лужники" и "Спартак". Победителем мундиаля во второй раз стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финальной игре.

Прошедший чемпионат назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков.