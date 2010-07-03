Куда пропадают старые детские площадки из дворов

В некоторых районах Москвы исчезают старые детские площадки. Недавно такую пропажу обнаружили жители Северного округа. Игровая зона пропала с Тимирязевской улицы, а потом качелей и каруселей лишились жители Дмитровского проезда.

Местным жителям, по их словам, никто не сообщил, что будет на месте убранной детской площадки и вернут ли ее назад.

"Еще пару дней назад здесь была нормальная детская площадка с песочницей, крышей. Здесь была горка, карусели, две пары замечательных качелей", – говорит местная жительница Надежда Силаева.

Как стало известно, площадки меняют в рамках благоустройства дворов. Политический обозреватель Андрей Медведев в комментарии телеканалу Москва 24 заявил, что самое плохое, что делают с детскими площадками, – так это то, что их сносят и ставят, зачастую не поговорив с людьми, живущими в этом районе.

"Ни управа, ни жилищник – никто не приходит с вопросом: "Ребят, а вам что нужно? Какую площадку вы хотите у себя?" – заявил он.

Иногда встречаются информационные стенды, где подробно написано об устройстве, замене резинового покрытия и об установке или замене малых архитектурных форм.

Специалисты утверждают, что детские площадки нужно менять через каждые 5 лет эксплуатации. У экспертов также возникают вопросы к детскому инвентарю. Качели нередко шатаются, изнашивается дерево, из которого они сделаны. Новое оборудование должно соответствовать стандартам.

Менять также нужно песок на детских площадках: толщина песчаного покрытия должна быть не меньше 20 сантиметров. Если слой песка становится тоньше и через него начинают пробиваться растения, то песок пора менять, утверждают специалисты.