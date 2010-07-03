Фестиваль "Николин день" открылся в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В столице стартовал весенний фестиваль "Николин день", который будет проходить с 17 по 19 мая. В рамках фестиваля состоится 12 тематических экскурсий и шесть лекций, передает портал мэра и правительства Москвы.

Желающие принять участие в экскурсиях будут собираться на фестивальной площадке в Климентовском переулке за 10–15 минут до начала прогулки. Предварительная регистрация не требуется.

В ходе экскурсии "Замоскворечье и Остров. Никольские отражения" 17 мая москвичам покажут храмы, посвященные Николаю Чудотворцу. А на прогулке "Купцы-молодцы, Замоскворечья дельцы" 17 и 18 мая участники узнают, что значило быть хорошим купцом и почему некоторые из них были не только путешественниками, но и изобретателями. Еще одна экскурсия − "Благотворительность в Замоскворечье" − расскажет о благотворительной деятельности крупных купеческих династий: Третьяковых, Хлудовых, Ляминых.

Участники экскурсии "Водные дороги Москвы" 19 мая смогут проследить историю московских водных путей и наводнений в городе, а также познакомиться с судьбами известных москвичей, которые путешествовали по рекам и морям.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" бесплатные лекции о театре, карнавалах и добрых делах проведут знаменитые режиссеры, актеры и театральные деятели.

18 мая в 16:00 начнется лекция художницы по костюмам Галины Солодовниковой "История карнавального костюма. Костюм для перформанса". В 17:00 в тот же день представители благотворительного фонда расскажут о волонтерстве и помощи нуждающимся.

На лекции "Арт-объекты и инсталляции на международных фестивалях и карнавалах мира" в 18:00 18 мая продюсер Виктория Новикова поделится опытом организации мероприятий. Слушатели узнают, чему она научилась у зарубежных коллег. А режиссер и актер, лауреат премии "Золотая маска" Юрий Муравицкий выступит с лекцией "Фестивали и карнавалы мира. Театр как магическая практика". Она начнется в 15:00 19 мая.

Мероприятия весеннего фестиваля искусств "Николин день" состоятся на девяти площадках, включая площадь Революции, Манежную площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское. Как сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, фестиваль станет ежегодным.

Специально к "Николиному дню" в городском навигаторе "Мосгорпасс" запустили онлайн-экскурсию по храмам, связанным со святым Николаем. Виртуальный маршрут "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" можно найти в основном меню приложения в разделе "Экскурсии".