Фестиваль "Николин день" станет ежегодным

Фото: moscowseasons.com

Фестиваль "Николин день" будет проходить каждый год, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Фестиваль "Николин день", который мы будем проводить в ближайшие выходные, плотно войдет в наш график и станет уже более регулярным", – цитирует его Агентство "Москва".

Он рассказал, что в рамках мероприятия пройдут традиционные мастер-классы и театральная программа. Кроме того, часть программы посвятят благотворительности.

"Много интересного будет происходить, главные темы – это путешествия, творчество и добрые дела", – добавил Немерюк.

Весенний фестиваль искусств "Николин день" пройдет в столице с 17 по 19 мая. Мероприятия состоятся на девяти площадках, включая площадь Революции, Манежную площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское.

Специально к "Николиному дню" в городском навигаторе "Мосгорпасс" запустили онлайн-экскурсию по храмам, связанным со святым Николаем. Виртуальный маршрут "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" можно найти в основном меню приложения в разделе "Экскурсии".