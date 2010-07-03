Фестиваль "Николин день" станет ежегодным

Фестиваль "Николин день" будет проходить каждый год, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Фестиваль "Николин день", который мы будем проводить в ближайшие выходные, плотно войдет в наш график и станет уже более регулярным", – цитирует его Агентство "Москва".
Он рассказал, что в рамках мероприятия пройдут традиционные мастер-классы и театральная программа. Кроме того, часть программы посвятят благотворительности.
"Много интересного будет происходить, главные темы – это путешествия, творчество и добрые дела", – добавил Немерюк.
Весенний фестиваль искусств "Николин день" пройдет в столице с 17 по 19 мая. Мероприятия состоятся на девяти площадках, включая площадь Революции, Манежную площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское.
Специально к "Николиному дню" в городском навигаторе "Мосгорпасс" запустили онлайн-экскурсию по храмам, связанным со святым Николаем. Виртуальный маршрут "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" можно найти в основном меню приложения в разделе "Экскурсии".
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