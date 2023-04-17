Разметку на Тверской улице для репетиции парада Победы нанесут в ночь на 18 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ночь с 17 на 18 апреля специалисты комплекса столичного городского хозяйства начнут наносить желтую разметку на участке Тверской улицы для репетиции парада Победы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Разметка будет нанесена от Триумфальной площади до Моховой улицы, уточнил он.

"Она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и параде Победы. В общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий", – сказал заммэра.

Бирюков отметил, что в ночное время на указанном участке будет ограничено движение. Он попросил водителей соблюдать аккуратность и быть внимательными на дорогах во время проведения работ.

Заммэра также подчеркнул, что желтая разметка предназначена только для техники, которая будет двигаться во время парада Победы, водители могут продолжать свои поездки по привычным маршрутам.

Ранее в Кремле сообщали, что парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая. Журналисты смогут получить аккредитацию только на официальном сайте Кремля. Бейдж для представителей СМИ будет действовать на генеральной репетиции и на самом параде.



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