Москва 24 покажет открытие Российского форума дизайна и моды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

18 апреля на открытии Российского форума дизайна и моды пройдет пленарное заседание по теме "Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна".

На мероприятии выступят:



заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;

руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;

первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко;

генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации, вице-президент Global Design Industry Оrganization (GDIO), вице-президент экспертного совета АНО "Агентство креативных индустрий" Виталий Ставицкий;

ректор Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский;

президент Ассоциации брендинговых компаний России, управляющий партнер брендингового агентства Depot Анна Луканина;

генеральный директор OZON Сергей Беляков;

fashion-дизайнер Игорь Чапурин.

Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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