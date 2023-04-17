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Москва 24 покажет открытие Российского форума дизайна и моды
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
18 апреля на открытии Российского форума дизайна и моды пройдет пленарное заседание по теме "Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна".
На мероприятии выступят:
- заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;
- руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко;
- генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
- президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации, вице-президент Global Design Industry Оrganization (GDIO), вице-президент экспертного совета АНО "Агентство креативных индустрий" Виталий Ставицкий;
- ректор Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский;
- президент Ассоциации брендинговых компаний России, управляющий партнер брендингового агентства Depot Анна Луканина;
- генеральный директор OZON Сергей Беляков;
- fashion-дизайнер Игорь Чапурин.
Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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