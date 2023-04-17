Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:23

События

Москва 24 покажет открытие Российского форума дизайна и моды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

18 апреля на открытии Российского форума дизайна и моды пройдет пленарное заседание по теме "Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна".

На мероприятии выступят:

  • заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;
  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко;
  • генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
  • президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации, вице-президент Global Design Industry Оrganization (GDIO), вице-президент экспертного совета АНО "Агентство креативных индустрий" Виталий Ставицкий;
  • ректор Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский;
  • президент Ассоциации брендинговых компаний России, управляющий партнер брендингового агентства Depot Анна Луканина;
  • генеральный директор OZON Сергей Беляков;
  • fashion-дизайнер Игорь Чапурин.

Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика