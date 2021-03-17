Школу и два детсада построят у ТПУ "Мнёвники" до конца 2023 года

16:23
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В границах транспортно-пересадочного узла "Мнёвники" до конца 2023 года планируют построить образовательный комплекс со школой и двумя детсадами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"В рамках проекта будут построены средняя общеобразовательная школа на 800 мест и два детских сада на 225 и 125 мест", – говорится в сообщении.
По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, на территории детских садов сделают музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. Ко всему прочему, там появится физкультурный зал для организации активных игр.
Дошкольное учреждение намерены оснастить кабинетами для развивающих занятий с возможностью деления на функциональные зоны. В каждом из зданий организуют возможность вариативного использования части помещений при помощи раздвижных трансформируемых перегородок.
На территории всех административных и используемых в образовательном процессе помещений обеспечат покрытие Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что школу-гигант и два детских сада откроют в ТиНАО. Учреждения будут оснащены методическими кабинетами, студиями, помещениями для отдыха и свободного общения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: