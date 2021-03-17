Школу и два детсада построят у ТПУ "Мнёвники" до конца 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В границах транспортно-пересадочного узла "Мнёвники" до конца 2023 года планируют построить образовательный комплекс со школой и двумя детсадами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"В рамках проекта будут построены средняя общеобразовательная школа на 800 мест и два детских сада на 225 и 125 мест", – говорится в сообщении.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, на территории детских садов сделают музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. Ко всему прочему, там появится физкультурный зал для организации активных игр.

Дошкольное учреждение намерены оснастить кабинетами для развивающих занятий с возможностью деления на функциональные зоны. В каждом из зданий организуют возможность вариативного использования части помещений при помощи раздвижных трансформируемых перегородок.

На территории всех административных и используемых в образовательном процессе помещений обеспечат покрытие Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что школу-гигант и два детских сада откроют в ТиНАО. Учреждения будут оснащены методическими кабинетами, студиями, помещениями для отдыха и свободного общения.