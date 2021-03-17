Школу-гигант и два детских сада откроют в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школу-гигант и детский сад откроют в поселении Сосенском в ТиНАО. Кроме того, заработает дошкольное учреждение во Внуковском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Суммарно образовательные комплексы рассчитаны на 1 300 школьников и 850 детей дошкольного возраста.
"Все инфраструктурные объекты в ТиНАО возводятся по индивидуальным проектам, отличаются высоким уровнем комфорта. Школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, экологичности, условиям безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения", – подчеркнул глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Согласно обновленным проектам, учреждения оснащены методическими кабинетами, студиями, помещениями для отдыха и свободного общения. Кроме того, возле зданий обустроят прогулочные зоны с современным игровым оборудованием.
По словам Владимира Жидкина, в ближайшие три года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию 96 объектов образования, большая часть которых строится за счет средств инвестора. До конца 2021 года откроются 14 детских садов и 6 школ.
В конце февраля стало известно, что в столичном районе Перово по программе реновации построят новые объекты образования, здравоохранения и спорта. В частности, речь идет о семи детских садах и четырех общеобразовательных школах.
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