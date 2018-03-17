Власти Москвы рассказали о планах по достройке ЖК "Царицыно" и "Терлецкий парк"

17 марта 2018, 15:48
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Когда завершится строительство жилого комплекса "Терлецкий парк", будут зависеть от проведения необходимых юридических процедур. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Там есть процедура признания судом, есть процедура признания всех дольщиков, когда все дольщики должны свои права через суд закрепить. Это все довольно долго длится", − приводит слова заммэра Агентство "Москва". По мнению Хуснуллина, процесс может занять полгода−год. "За это время мы будем смотреть, обследовать здание, считать стоимость его достройки", − добавил Хуснуллин.
Кроме того, по словам заммэра, столичные власти проводят подготовительные работы, необходимые для завершения строительства ЖК "Царицыно".
"Как только суд примет решение, что введено внешнее управление и Минстрой РФ подпишет нам документ о передаче нам на достройку этого объекта, мы будем буквально на следующий день войти в стройку", − заверил Хуснуллин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские власти воспользуются недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, чтобы помочь обманутым дольщикам ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Как пояснил мэр, в рамках процедуры банкротства прежних недобросовестных инвесторов жилые комплексы перейдут в ведение городской организации, которая и выступит в качестве нового застройщика.
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