Власти Москвы рассказали о планах по достройке ЖК "Царицыно" и "Терлецкий парк"

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Когда завершится строительство жилого комплекса "Терлецкий парк", будут зависеть от проведения необходимых юридических процедур. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Там есть процедура признания судом, есть процедура признания всех дольщиков, когда все дольщики должны свои права через суд закрепить. Это все довольно долго длится", − приводит слова заммэра Агентство "Москва". По мнению Хуснуллина, процесс может занять полгода−год. "За это время мы будем смотреть, обследовать здание, считать стоимость его достройки", − добавил Хуснуллин.

Кроме того, по словам заммэра, столичные власти проводят подготовительные работы, необходимые для завершения строительства ЖК "Царицыно".

"Как только суд примет решение, что введено внешнее управление и Минстрой РФ подпишет нам документ о передаче нам на достройку этого объекта, мы будем буквально на следующий день войти в стройку", − заверил Хуснуллин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские власти воспользуются недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, чтобы помочь обманутым дольщикам ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Как пояснил мэр, в рамках процедуры банкротства прежних недобросовестных инвесторов жилые комплексы перейдут в ведение городской организации, которая и выступит в качестве нового застройщика.