Москва онлайн покажет ледовое шоу Татьяны Навки "Пляс про нас"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

18 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу Татьяны Навки "Пляс про нас", которое пройдет на площади Революции в рамках фестиваля "Московская Масленица".

Зрителей ждут хороводы, ярмарочные пляски и танцы в исконно русских традициях. В ледовом спектакле примут участие победители и призеры российских и международных соревнований по фигурному катанию.

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль "Московская Масленица". Праздничные мероприятия будут проходить на 23 площадках города до 26 февраля. Москвичи и гости столицы смогут отведать более 50 видов блинов, 30 видов сыров, 50 видов рыбных и 100 видов мясных деликатесов. На всех площадках будут проходить выступления фольклорных коллективов и казачьих хоров.

Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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